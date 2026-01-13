В России с 1 марта вводится запрет на автоматическое списание средств

Ранее стало известно, что в 2025 году россияне стали тратить в среднем на 15% меньше ежемесячно, чем в предыдущем году. Более шестидесяти процентов участников исследования заявили о сознательном изменении подхода к расходам, включая отказ от спонтанных покупок и лишних подписок. Аналитики отмечают, что простое отслеживание бюджета позволяет экономить не менее 9% от ежемесячного дохода.