В России с 1 марта вводится запрет на автоматическое списание средств

С 1 марта 2026 года в России вводятся новые требования к работе онлайн-сервисов с платными подписками. Компании лишатся права автоматически списывать деньги за цифровые услуги без подтверждённого согласия пользователя. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Источник: Life.ru

Поправки защищают граждан от нежелательных списаний при регулярной оплате. Механизм регулярных платежей активно применяется в стриминговых сервисах, приложениях, образовательных платформах и маркетплейсах, но нередко приводит к продолжению списаний после отказа или изменения способа оплаты.

Немкин отметил, что закон запрещает компаниям использовать ранее сохранённые банковские реквизиты без повторного подтверждения. После прекращения услуги сервис обязан полностью остановить работу с финансовыми данными клиента. Кроме того, пользователям должны предоставить удобные инструменты для удаления реквизитов.

По его словам, у сервисов есть время для адаптации своих процессов к новым требованиям, а пользователи смогут «вернуть контроль» над платежами, что необходимо для цифровой гигиены.

Ранее стало известно, что в 2025 году россияне стали тратить в среднем на 15% меньше ежемесячно, чем в предыдущем году. Более шестидесяти процентов участников исследования заявили о сознательном изменении подхода к расходам, включая отказ от спонтанных покупок и лишних подписок. Аналитики отмечают, что простое отслеживание бюджета позволяет экономить не менее 9% от ежемесячного дохода.

