Маск назвал причину создания SpaceX: все ради инопланетных существ

Маск заявил, что хочет с помощью SpaceX воплотить в жизнь сериал «Звёздный путь».

Источник: Комсомольская правда

Илон Маск раскрыл, что целью создания SpaceX был поиск возможности встречи с инопланетянами. Об этом стало известно в рамках мероприятия на базе космодрома Starbase в штате Техас.

«Я расскажу вам о цели SpaceX. Мы хотим, чтобы “Звездный путь” стал реальностью… В какой-то момент научная фантастика становится просто научным фактом… в конечном итоге путешествуя за пределы нашей солнечной системы», — высказался американский предприниматель.

По признанию Маска, его мечта — воплотить в реальность вселенную сериала «Звездный путь».

Подобную идею поддержал министр обороны США Пит Хегсет. Он находится в турне «Арсенал свободы» по оборонным предприятиям.

Пару лет назад Маск признал, что сам является инопланетянином.

Немногим ранее миллиардер призвал вернуть МКС с орбиты в связи с ее низкой эффективностью.

