Маск назвал причину создания SpaceX: все ради инопланетных существ

«Я расскажу вам о цели SpaceX. Мы хотим, чтобы “Звездный путь” стал реальностью… В какой-то момент научная фантастика становится просто научным фактом… в конечном итоге путешествуя за пределы нашей солнечной системы», — высказался американский предприниматель.
По признанию Маска, его мечта — воплотить в реальность вселенную сериала «Звездный путь».
Подобную идею поддержал министр обороны США Пит Хегсет. Он находится в турне «Арсенал свободы» по оборонным предприятиям.
Пару лет назад Маск признал, что сам является инопланетянином.
Немногим ранее миллиардер призвал вернуть МКС с орбиты в связи с ее низкой эффективностью.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше