В Москве делят наследство Веры Алентовой

Материалы нотариуса подтвердили открытие наследственного дела Веры Алентовой.
В Москве открыли наследственное дело после кончины народной артистки России Веры Алентовой. Об этом свидетельствуют материалы нотариальной палаты.
«Алентова Вера Валентиновна Наследственное дело открыто», — говорится в официальных документах. Информацию из материалов передает РИА Новости.
Актриса скончалась 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет. Ей стало плохо в Театре имени Маяковского во время прощания с коллегой, после чего ее госпитализировали, но спасти не удалось.
Вера Алентова родилась в 1942 году и окончила Школу-студию МХАТ. Она получила всенародную известность благодаря главной роли в фильме «Москва слезам не верит» и звание народной артистки России в 1992 году.
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором участвовала актриса Вера Алентова, на постановку «Мышеловка» 5 февраля и 1 марта 2026 года, пишет «Ридус». Впервые поставленная в честь юбилея Алентовой пьеса была снята с показа после кончины актрисы. Приобретенные ранее билеты остаются действительными, а зрители при желании могут вернуть их в кассе до начала спектакля.