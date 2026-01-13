В Москве делят наследство Веры Алентовой

Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором участвовала актриса Вера Алентова, на постановку «Мышеловка» 5 февраля и 1 марта 2026 года, пишет «Ридус». Впервые поставленная в честь юбилея Алентовой пьеса была снята с показа после кончины актрисы. Приобретенные ранее билеты остаются действительными, а зрители при желании могут вернуть их в кассе до начала спектакля.