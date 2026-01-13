Подвиг за 40 секунд: бойцы РФ сбили F-16 ВСУ смелым маневром

«Наши военные всегда готовы к тому, чтобы уничтожить любую воздушную цель, особенно самолет или вертолет противника. У нас есть центры по наблюдению за воздушным пространством, в том числе для того, чтобы случайно “дружественным” огнем не поразить свой самолет или вертолет. Сложность операций по уничтожению воздушных целей противника лишь в том, чтобы их идентифицировать. На это надо было секунд 30−40, потом еще в течение минуты дали команду на поражение», — сказал летчик.