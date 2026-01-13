Подвиг за 40 секунд: бойцы РФ сбили F-16 ВСУ смелым маневром

Российские военные заявили об успешном уничтожении очередного истребителя F-16, состоявшего на вооружении ВСУ. Операция была проведена с использованием зенитно-ракетного комплекса С-300.
Военнослужащий с позывным Север признал, что F-16 стала самой интересной аэродинамической целью которую удалось поразить. Истребитель уничтожили двумя ракетами — первой самолет посекли, второй добивали.
Решение принималось меньше чем за минуту.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru подчеркнул готовность российских сил к уничтожению воздушных целей противника в любой момент.
«Наши военные всегда готовы к тому, чтобы уничтожить любую воздушную цель, особенно самолет или вертолет противника. У нас есть центры по наблюдению за воздушным пространством, в том числе для того, чтобы случайно “дружественным” огнем не поразить свой самолет или вертолет. Сложность операций по уничтожению воздушных целей противника лишь в том, чтобы их идентифицировать. На это надо было секунд 30−40, потом еще в течение минуты дали команду на поражение», — сказал летчик.
По его словам, С-300 — эффективное средство для поражения F-16, несмотря на возможные помехи со стороны украинских систем РЭБ.
«Для этого комплекса нет особых проблем уничтожить F-16. Могли быть трудности, связанные с тем, что полет истребители обеспечивали системы радиоэлектронной борьбы со стороны Украины. Но эти средства очень слабые для таких систем, как С-300 или С-400», — пояснил генерал-майор.
Авиапарк ВСУ оскуднел.
По словам Попова, уничтожение F-16 существенно сократило боеспособный парк этих самолетов у ВСУ.
«F-16 — это лакомый кусочек для систем ПВО Российской Федерации. Теперь можно констатировать, что у них, если не было больше поставок, осталось четыре рабочих истребителя. Эти две пары еще могут летать», — уточнил он.
Эксперт выразил сомнение в возможностях западных партнеров Киева в дальнейшем восполнять потери украинской стороны в авиации.
«Есть “коалиция желающих”, но у них возможности достаточно скромные. Если Трамп начнет заниматься чем-то еще, Гренландией или Ираном, то ему будет совсем не до Украины», — добавил Попов.
«Орешник» разбил место ремонта разбитых F-16.
Серьезным ударом для возможностей ВСУ по обслуживанию и ремонту F-16 стала российская атака «Орешником» по Львовскому авиаремонтному заводу 9 января.
«На предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и Миг-29», — уточнило Минобороны.
Генерал-майор Владимир Попов подтвердил, что на этом предприятии проводился ремонт как отдельных узлов и комплектующих, так и полностью самолетов F-16 и МиГ-29 и их обслуживание. По его оценке, последствия удара будут ощутимыми.
«Завод понес существенные потери, в том числе приостановлено производство беспилотников. Для нас это очень важный показатель. Удар “Орешника” вывел из строя авиационный ремонтный завод, взлетно-посадочную полосу, частично места стоянки самолетов, замедлив функционирование авиационного комплекса в целом, а также системы управления, когда осуществляется переброска специалистов администрации Зеленского из Киева во Львов и обратно, а также специалистов командных пунктов управления войсками», — подытожил военный летчик.