Небензя: теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее

«Совсем уж вопиющий случай очередной чудовищный теракт против мирных жителей села Хорлы… У нас нет ни малейших сомнений в том, что это гнусное нападение носило заранее спланированный и преднамеренный характер, перед ударом над населённым пунктом длительное время барражировал разведывательный беспилотник. Это лишний раз подтверждает, что украинская сторона точно знала, куда и по кому она наносит удар», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза, посвящённого ситуации на Украине.