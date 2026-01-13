У российской стороны нет ни малейших сомнений, что теракт Вооружённых сил Украины в Хорлах был спланирован заранее, заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Он уточнил, что украинские войска знали, куда и по кому наносили удар.
«Совсем уж вопиющий случай очередной чудовищный теракт против мирных жителей села Хорлы… У нас нет ни малейших сомнений в том, что это гнусное нападение носило заранее спланированный и преднамеренный характер, перед ударом над населённым пунктом длительное время барражировал разведывательный беспилотник. Это лишний раз подтверждает, что украинская сторона точно знала, куда и по кому она наносит удар», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза, посвящённого ситуации на Украине.
Кроме того, он отметил, что украинская сторона целенаправленно наносят удары по гражданским объектам и населению. Только за декабрь 2025 года в результате атак погибли 56 человек, ещё не менее 367 человек получили ранения. Небезня подчеркнул, что речь идёт о гражданских.
Небензя заявил, что подлый теракт в Хорлах выделяет особый цинизм.
«Село находится за так называемой красной линией. Военных объектов там нет и никогда не было. Бывший морской порт давно утратил своё значение, а территория развивается исключительно как рекреационная зона. Это детские лагеря, базы отдыха, туристическая инфраструктура», — рассказал он.
Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 1 января украинские боевики целенаправленно нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах. Погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, травмы получили не менее 60 человек.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие провели серию ударов по объектам на территории Украины. Эти действия стали ответом на террористические атаки по гражданской инфраструктуре в Российской Федерации.