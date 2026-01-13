Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора новосибирской автошколы оштрафовали за взятки инспектору ГАИ

В Новосибирске вынесли приговор по делу о коррупции в сфере водительского образования.

Источник: Freepik

Суд установил, что Ольга Кудряшова, бывший директор автошколы «Авто», в течение почти пяти лет — с июня 2019 по март 2024 года — систематически передавала взятки сотруднику ГАИ на общую сумму 630 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным следствия, деньги перечислялись на подконтрольные инспектору банковские счета в обмен на гарантированную сдачу практического экзамена курсантами её автошколы. Более того, инспектор рекомендовал ученикам именно эту автошколу, выступая в роли неофициального «куратора» и создавая ей незаконное преимущество на рынке.

Суд признал Кудряшову виновной по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере» и назначил ей наказание в виде штрафа в один миллион рублей.