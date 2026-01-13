Директора новосибирской автошколы оштрафовали за взятки инспектору ГАИ

Суд установил, что Ольга Кудряшова, бывший директор автошколы «Авто», в течение почти пяти лет — с июня 2019 по март 2024 года — систематически передавала взятки сотруднику ГАИ на общую сумму 630 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».