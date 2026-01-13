Военный Иванников сказал, что будет с расстрелявшими жителей Селидова ВСУ

«Успехи Вооруженных сил России в зоне СВО беспокоят противников, но военный ответ они предоставить не могут, кроме как издеваться и убивать мирных жителей, оставшихся в прифронтовой зоне. Те боевики и иностранные наёмники, кто совершил это чудовищное преступление, понесут заслуженное наказание. Ни о каком пленении и следствии они могут не думать. В плен их не возьмут», — сказал Иванников.