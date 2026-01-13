Боевиков ВСУ, причастных к расстрелам мирных жителей в Селидове в ДНР, будут уничтожать, они могут не рассчитывать на плен. Об этом aif.ru заявил рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ расстреляли в Селидове 130 человек.
«Успехи Вооруженных сил России в зоне СВО беспокоят противников, но военный ответ они предоставить не могут, кроме как издеваться и убивать мирных жителей, оставшихся в прифронтовой зоне. Те боевики и иностранные наёмники, кто совершил это чудовищное преступление, понесут заслуженное наказание. Ни о каком пленении и следствии они могут не думать. В плен их не возьмут», — сказал Иванников.
Боевики ВСУ могут не рассчитывать, что смогут отсидеться в плену и уйти от ответственности, подчеркнул подполковник.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в разговоре с aif.ru уточнил, что жителей Селидова убивали не только боевики ВСУ, но и иностранные наемники. Их личности устанавливает Следственный комитет и Генпрокуратура РФ.
Ранее жители Селидова рассказали, что снайпер ВСУ застрелил местного жителя, спасавшего знакомую после прилета снаряда. Немногим позже таким же образом был убит сын погибшего, который пытался забрать тело своего отца.