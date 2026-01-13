Новосибирец вернул иномарку законному владельцу, чтобы не платить 5 тысяч рублей

В Новосибирской области судебные приставы помогли вернуть Toyota Sprinter законному владельцу. Ранее он отдал иномарку по расписке, а тот, кто получил машину, не хотел ее возвращать даже после решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.