Новосибирец вернул иномарку законному владельцу, чтобы не платить 5 тысяч рублей

Автомобиль вернули законному владельцу благодаря действиям судебных приставов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области судебные приставы помогли вернуть Toyota Sprinter законному владельцу. Ранее он отдал иномарку по расписке, а тот, кто получил машину, не хотел ее возвращать даже после решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

— Суд, рассмотрев гражданское дело по иску законного владельца и встречный иск, связанный с признанием расписки договором залога, принял решение об истребовании автомобиля и признании права собственности на него, — уточнили в ведомстве.

Судебные приставы посетили должника, уведомили о решении суда и возможных последствиях уклонения от его исполнения, в том числе взыскания 5 тысяч рублей исполнительского сбора. Мужчина, чтобы избежать дополнительных расходов, вернул иномарку законному владельцу.