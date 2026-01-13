В Ангарске умер заслуженный врач России Сергей Летунов

Он останется в памяти коллег, пациентов и друзей как мудрый, отзывчивый человек, любящий муж, заботливый отец и дедушка. Церемония прощания с Сергеем Летуновым состоится 16 января в 12:00 в траурном зале в 22 микрорайоне (строение 23/5).