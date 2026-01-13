Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске умер заслуженный врач России Сергей Летунов

Его главной заслугой стало создание отдельной службы детской стоматологии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ангарский округ понёс тяжёлую утрату. На 73-м году жизни скончался заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Летунов. Об этом сообщил мэр Сергей Петров.

Сергей Летунов начал работать в медицине ещё санитаром, не дождавшись диплома об окончании вуза. Его главной заслугой стало создание в Ангарске отдельной службы детской стоматологии, которую он выделил из взрослой.

— Он всегда стремился помогать людям. Его доброта и забота помогали маленьким пациентам без слез доверять ему здоровье своих улыбок, — отметил глава округа.

Стаж его врачебной службы превысил 50 лет. За это время он был удостоен множества наград, включая медаль «За заслуги перед Ангарском», звание заслуженного врача России и почётные грамоты областного минздрава.

Он останется в памяти коллег, пациентов и друзей как мудрый, отзывчивый человек, любящий муж, заботливый отец и дедушка. Церемония прощания с Сергеем Летуновым состоится 16 января в 12:00 в траурном зале в 22 микрорайоне (строение 23/5).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что умер известный в Иркутске врач Петр Ян.