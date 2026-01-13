В Ангарске умер заслуженный врач России Сергей Летунов

Ангарский округ понёс тяжёлую утрату. На 73-м году жизни скончался заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Летунов. Об этом сообщил мэр Сергей Петров.
Сергей Летунов начал работать в медицине ещё санитаром, не дождавшись диплома об окончании вуза. Его главной заслугой стало создание в Ангарске отдельной службы детской стоматологии, которую он выделил из взрослой.
— Он всегда стремился помогать людям. Его доброта и забота помогали маленьким пациентам без слез доверять ему здоровье своих улыбок, — отметил глава округа.
Стаж его врачебной службы превысил 50 лет. За это время он был удостоен множества наград, включая медаль «За заслуги перед Ангарском», звание заслуженного врача России и почётные грамоты областного минздрава.
Он останется в памяти коллег, пациентов и друзей как мудрый, отзывчивый человек, любящий муж, заботливый отец и дедушка. Церемония прощания с Сергеем Летуновым состоится 16 января в 12:00 в траурном зале в 22 микрорайоне (строение 23/5).
