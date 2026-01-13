Священник рассказал о старинной традиции на удачу в Старый Новый год

«В Греции пекут специальный пирог — василопиту, в который обязательно запекают монетку. Считается, что тот, кому достался кусок с монеткой, будет счастлив весь год. Разрезают его обычно в полночь или во время торжественного новогоднего обеда, когда за столом собирается вся семья. В России и на Украине в канун праздника устраивались представления с ряжеными, где обязательно были Коза, Василь и Маланка (31 декабря — день св. Мелании), а также совершали обмолот Дидуха — зернового снопа, стоящего от Рождества до Васильева дня. Зерно сохраняли до посевной, а сам сноп сжигали», — отметил Феодорит.