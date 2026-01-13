Священник рассказал о старинной традиции на удачу в Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января традиционно отмечают Старый Новый год. Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru рассказал, какие приметы на удачу есть в это день.
Напомним, Старый Новый год — неофициальный праздник. Это Новый год по «старому стилю» летоисчисления, по юлианскому календарю, который в России использовали до 1918 года.
Священнослужитель, говоря об этом празднике, отметил, что в разных странах есть свои особые приметы и традиции.
«В Греции пекут специальный пирог — василопиту, в который обязательно запекают монетку. Считается, что тот, кому достался кусок с монеткой, будет счастлив весь год. Разрезают его обычно в полночь или во время торжественного новогоднего обеда, когда за столом собирается вся семья. В России и на Украине в канун праздника устраивались представления с ряжеными, где обязательно были Коза, Василь и Маланка (31 декабря — день св. Мелании), а также совершали обмолот Дидуха — зернового снопа, стоящего от Рождества до Васильева дня. Зерно сохраняли до посевной, а сам сноп сжигали», — отметил Феодорит.
В России есть еще несколько традиций, связанных с этим праздником. Вечером 13 января молодежь и дети ходили по дворам, распевая специальные песни — щедровки. Они величали хозяев, желали им богатого урожая. За это колядующих одаривали угощениями и деньгами.
Зачастую именно этот день посвящали семейным прогулкам с катаниями на санках и коньках. Сейчас не все из этих традиций соблюдаются, однако до сих пор многие семьи устраивают праздничные обеды и ужины.
