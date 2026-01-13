В России предложили компенсировать стоимость лекарств: вот в каких случаях

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой рассмотреть законопроект, который позволит гражданам получать денежную компенсацию за лекарства, если их стоимость превышает 10% от доходов.
«Призываю правительство и думское большинство поддержать инициативы нашей партии», — сказал Миронов в беседе с ТАСС.
Депутат считает, что из-за повышения цен на препараты и сокращения доходов население начало экономить на лечении, переходя на более доступные, но худшие по качеству аналоги лекарств.
По его словам, партия давно предлагает ограничить или вовсе отменить торговые наценки на отдельные лекарственные препараты.
Кроме того, политик настаивает на годичном замораживании цен на жизненно необходимые средства, закупаемые государством по фиксированной цене.
В свою очередь депутаты Госдумы 13 января обсудят законопроект о повышении доступности лекарств в отдаленных районах России.