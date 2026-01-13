Где в Омске скопились самые большие пробки

Самые плотные заторы этим утром наблюдаются на Ленинградском мосту в сторону центра, проспекте Маркса в сторону Думской, по улицам Герцена и Орджоникидзе в направлении центра города, по улице 70 лет Октября в сторону улицы Конева и по Конева в сторону метромоста, по Лукашевича в направлении моста у Телецентра, а также по улицам Масленникова, Маршала Жукова, Госпитальной, Чернышевского, Пушкина, Хабаровской, Кирова.