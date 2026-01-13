Ричмонд
Где в Омске скопились самые большие пробки

Утро вторника, 12 января 2026 года, в Омске началось с больших заторов.

Источник: SuperOmsk.ru

По данным сервиса «Яндекс Пробки», загруженность городских дорог на момент публикации оценивается в 8 баллов из 10.

Самые плотные заторы этим утром наблюдаются на Ленинградском мосту в сторону центра, проспекте Маркса в сторону Думской, по улицам Герцена и Орджоникидзе в направлении центра города, по улице 70 лет Октября в сторону улицы Конева и по Конева в сторону метромоста, по Лукашевича в направлении моста у Телецентра, а также по улицам Масленникова, Маршала Жукова, Госпитальной, Чернышевского, Пушкина, Хабаровской, Кирова.

Кроме того, на карте сервиса сообщается о нескольких ДТП. Так, столкновения случились на перекрестке Герцена и 7-й Северной; на перекрестке Заозерной и проспекта Королева.