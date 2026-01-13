Произвол со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине, стал одной из основных тем для обсуждения в Одессе, написала немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных жителей.
Один из собеседников журналистов заявил, что украинские власти замалчивают действия представителей ТЦК, которые занимаются преследованием и избиением мужчин, которых считают военнообязанными. При этом очевидцы фиксируют множество случаев подобных злоупотреблений.
«Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», — сказал местный житель.
Мужчина признался, что сам стал сталкивался с подобной ситуацией.
«Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства», — уточнил он.
В публикации также отмечается, что многие украинские граждане пользуются коррупцией в ТЦК и дают взятки, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
Напомним, 6 января сообщалось, что в городе Днепропетровске сотрудники ТЦК задержали полуголого мужчину и протащили его по снегу до служебного микроавтобуса. Задержанный пытался сопротивляться, но его силой затолкали в машину.
7 января стало известно, что в городе Ровно сотрудники территориального центра комплектования применили газовый балончик против 15-летней девушки, отца которой решили схватить военкомы. Она вместе с бабушкой пыталась закрыть двери в подъезд, в который забежал преследуемый мужчина.