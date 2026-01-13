Ричмонд
В Германии сообщили о произволе сотрудников ТЦК в отношении жителей Одессы

Украинские власти замалчивают действия представителей ТЦК, которые занимаются преследованием и избиением людей.

Источник: Аргументы и факты

Произвол со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине, стал одной из основных тем для обсуждения в Одессе, написала немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных жителей.

Один из собеседников журналистов заявил, что украинские власти замалчивают действия представителей ТЦК, которые занимаются преследованием и избиением мужчин, которых считают военнообязанными. При этом очевидцы фиксируют множество случаев подобных злоупотреблений.

«Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», — сказал местный житель.

Мужчина признался, что сам стал сталкивался с подобной ситуацией.

«Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства», — уточнил он.

В публикации также отмечается, что многие украинские граждане пользуются коррупцией в ТЦК и дают взятки, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

Напомним, 6 января сообщалось, что в городе Днепропетровске сотрудники ТЦК задержали полуголого мужчину и протащили его по снегу до служебного микроавтобуса. Задержанный пытался сопротивляться, но его силой затолкали в машину.

7 января стало известно, что в городе Ровно сотрудники территориального центра комплектования применили газовый балончик против 15-летней девушки, отца которой решили схватить военкомы. Она вместе с бабушкой пыталась закрыть двери в подъезд, в который забежал преследуемый мужчина.