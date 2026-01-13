Энергетики Новосибирска обеспечили стабильный свет без сбоев

Однако с 6 января на регион обрушилась непогода с обильным снегопадом и шквалистым ветром, что привело к локальным повреждениям в сетях, особенно в районах области и пригороде. Параллельно в самом Новосибирске были зафиксированы случаи повреждения кабелей из-за несанкционированных земляных работ строительной техники. Во всех этих ситуациях усиленные дежурные бригады компании оперативно выезжали на места и восстанавливали электроснабжение.