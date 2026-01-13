Энергетики Новосибирска обеспечили стабильный свет без сбоев

Новогодние праздники в Новосибирской области прошли без серьёзных сбоев в энергосистеме, несмотря на сложные погодные условия и внештатные ситуации. Как сообщили в компании «Россети Новосибирск», для обеспечения бесперебойной работы сетей был введён особый режим. К оперативному реагированию были готовы 216 бригад: более 630 энергетиков и 163 единицы спецтехники, а также 12 передвижных источников подачи электроэнергии.
Итоги праздничных дней подвёл на оперативном совещании губернатор региона. «Праздничные дни в Новосибирской области прошли спокойно, без инцидентов и крупных происшествий», — отметил глава области. Энергетики заранее ввели режим «технологической тишины», приостановив все плановые работы, и усилили дежурство диспетчерских и выездных бригад.
Однако с 6 января на регион обрушилась непогода с обильным снегопадом и шквалистым ветром, что привело к локальным повреждениям в сетях, особенно в районах области и пригороде. Параллельно в самом Новосибирске были зафиксированы случаи повреждения кабелей из-за несанкционированных земляных работ строительной техники. Во всех этих ситуациях усиленные дежурные бригады компании оперативно выезжали на места и восстанавливали электроснабжение.