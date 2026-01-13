Эксперт по выживанию Алешкин сказал, как грамотно выбрать одежду для мороза

«Есть важный нюанс: в городе люди частично ходят по улице и частично уже находятся в помещении, машине, общественном транспорте. То есть, возникают очень сильные перепады температуры. Поэтому в морозы нужно помнить о правиле трех слоев одежды. То есть это термобелье под низ, потом второй слой флиса, и третий слой — это, в первую очередь ветрозащитная и влаговыводящая плотная одежда», — сказал он.