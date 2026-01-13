Эксперт по выживанию Алешкин сказал, как грамотно выбрать одежду для мороза

В преддверии морозов, которые, по прогнозам синоптиков, совсем скоро придут в Москву, инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин в беседе с aif.ru дал рекомендации по выбору одежды для прогулок в условиях ветра и низких температур.
«Есть важный нюанс: в городе люди частично ходят по улице и частично уже находятся в помещении, машине, общественном транспорте. То есть, возникают очень сильные перепады температуры. Поэтому в морозы нужно помнить о правиле трех слоев одежды. То есть это термобелье под низ, потом второй слой флиса, и третий слой — это, в первую очередь ветрозащитная и влаговыводящая плотная одежда», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что для защиты головы в морозы нужно использовать шапку, а капюшон является дополнительной защитой.
«Обязательно головной убор, не капюшон, а именно шапка. А поверх шапки можно надевать капюшон. Почему? Потому что шапка плотно прилегает и сохраняет тепло..Капюшон все-таки пропускает ветер. Обязательно варежки, лучше варежки, чем перчатки, в них всегда теплее», — уточнил Алешкин.
Собеседник издания порекомендовал выбирать верхнюю одежду из ветрозащитной мембраны, чтобы не были страшны мороз и ветер.
«Меховые шубы тепло сохраняют, но не всегда защищают от ветра. Они дают объем и вес. Мембранная куртка почти ничего не весит, в ней удобно заходить и в общественный транспорт, ее легко снять, садять в личную машину», — добавил Алешкин.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в западных районах Центрального федерального округа ночью со вторника по четверг будет −17…-22°С. В Москве морозы около 20 градусов ожидаются на Крещенье.