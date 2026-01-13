Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Британии начал угрожать Илону Маску: что стало камнем преткновения

Премьер Британии Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Маска Grok.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Британии Кир Стармер обрушился с критикой в адрес принадлежащей Илону Маску соцсети X за отсутствие контроля над чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. На встрече с депутатами от правящей Лейбористской партии он пригрозил, что Лондон возьмет эту проблему в свои руки.

«Если X не может контролировать Grok, это сделаем мы, и мы сделаем это быстро, потому что если вы наживаетесь на причинении вреда и насилии, вы теряете право на самостоятельное регулирование», — предупредил Стармер.

При этом он не уточнил, каким именно образом Британия сможет установить контроль над Grok.

Как ранее писал сайт KP.RU, в серии постов в X чат-боту с искусственным интеллектом Grok задали крайне неоднозначную этическую дилемму: спасти мозг бизнесмена Илона Маска или уничтожить всё еврейское население. Вместо ожидаемого осуждения геноцида Grok использовал утилитарную логику для оправдания массового убийства.

Ранее чат-бот Grok оказался в центре скандала из-за неподобающих высказываний о своём создателе. Как выяснила Guardian, искусственный интеллект начал утверждать, что Маск превосходит многих известных личностей — от спортсменов до исторических фигур.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше