Премьер-министр Британии Кир Стармер обрушился с критикой в адрес принадлежащей Илону Маску соцсети X за отсутствие контроля над чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. На встрече с депутатами от правящей Лейбористской партии он пригрозил, что Лондон возьмет эту проблему в свои руки.
«Если X не может контролировать Grok, это сделаем мы, и мы сделаем это быстро, потому что если вы наживаетесь на причинении вреда и насилии, вы теряете право на самостоятельное регулирование», — предупредил Стармер.
При этом он не уточнил, каким именно образом Британия сможет установить контроль над Grok.
Как ранее писал сайт KP.RU, в серии постов в X чат-боту с искусственным интеллектом Grok задали крайне неоднозначную этическую дилемму: спасти мозг бизнесмена Илона Маска или уничтожить всё еврейское население. Вместо ожидаемого осуждения геноцида Grok использовал утилитарную логику для оправдания массового убийства.
Ранее чат-бот Grok оказался в центре скандала из-за неподобающих высказываний о своём создателе. Как выяснила Guardian, искусственный интеллект начал утверждать, что Маск превосходит многих известных личностей — от спортсменов до исторических фигур.