В Омске утром 13 января движение на дорогах оценили в 9 баллов

По данным 2ГИС, утром 13 января дорожная обстановка в Омске остаётся напряжённой. Сервис оценивает движение на дорогах на 9 баллов по состоянию на 8 утра. Медленнее всего движется транспорт на центральных магистралях и подъездах к мостам через Иртыш.
Ситуация осложняется многочисленными авариями. По информации очевидцев, ДТП случились на съезде с Ленинградского моста на правом берегу, а также на улицах 70 лет Октября и на 1-й Енисейской на левом.
На Красном пути затор растянулся от Аграрного университета до библиотеки имени Пушкина. Проспект Маркса стоит от Цирка до Музыкального театра.
Читайте также на портале Om1.ru.
Омских водителей призвали быть осторожнее из-за снегопада.