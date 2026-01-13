В Омске утром 13 января движение на дорогах оценили в 9 баллов

По данным 2ГИС, утром 13 января дорожная обстановка в Омске остаётся напряжённой. Сервис оценивает движение на дорогах на 9 баллов по состоянию на 8 утра. Медленнее всего движется транспорт на центральных магистралях и подъездах к мостам через Иртыш.