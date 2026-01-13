Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва и Краснодарский край стали лидерами по числу пенсионеров в России

Столичный регион и Краснодарский край лидируют в России по числу проживающих пенсионеров. Как выяснило РИА Новости на основе статистических данных, в этих двух субъектах сосредоточено 16 процентов всего пожилого населения страны.

Столичный регион и Краснодарский край лидируют в России по числу проживающих пенсионеров. Как выяснило РИА Новости на основе статистических данных, в этих двух субъектах сосредоточено 16 процентов всего пожилого населения страны.

Согласно анализу, в Москве насчитывается три миллиона пенсионеров, в Московской области — 1,95 миллиона, а в Краснодарском крае — 1,6 миллиона человек. Тройку лидеров замыкают Санкт-Петербург с 1,44 миллиона и Свердловская область с 1,25 миллиона.

В Ростовской области проживает более 1,15 миллиона пенсионеров, в Башкирии — 1,12 миллиона, а в Татарстане — 1,1 миллиона человек. В Тюменской области также зарегистрировано более миллиона пенсионеров. Замыкает первую десятку регионов по количеству пенсионеров Челябинская область, где их насчитывается 978 тысяч человек.

Наименьшее количество получателей пенсий проживает в Чукотском и Ненецком автономных округах — в каждом менее 15 тысяч человек, передает РИА Новости.

Российские власти намерены подготовить аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в стране. Этот пункт включен в утвержденный правительством план.