Москва и Краснодарский край стали лидерами по числу пенсионеров в России

В Ростовской области проживает более 1,15 миллиона пенсионеров, в Башкирии — 1,12 миллиона, а в Татарстане — 1,1 миллиона человек. В Тюменской области также зарегистрировано более миллиона пенсионеров. Замыкает первую десятку регионов по количеству пенсионеров Челябинская область, где их насчитывается 978 тысяч человек.