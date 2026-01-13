Священник назвал меню на Старый Новый год для благополучия в доме

В ночь с 13 на 14 января традиционно отмечают Старый Новый год. Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru рассказал, что обязательно должно быть на праздничном столе в этот день.
Напомним, Старый Новый год не является официальным праздником, это Новый год по старому, юлианскому календарю, который Россия использовала до 1918 года.
Накануне, вечером 13 января, обычно проходят колядки и щедрование, а позже устраиваются застолья. Праздничный стол в этот день становится своеобразным пожеланием изобилия на весь предстоящий год.
«На стол ставится непостная кутья, блины со сметаной, вареники с творогом и свинина (поросенок или голова), что символизирует достаток», — подчеркнул священнослужитель.
Кроме того, в этот день существует несколько традиций. Например, некоторые семьи запекают монетку в пироге. Тот, кому она попадется после разрезания пирога на кусочки, будет удачлив весь год.
Также можно приготовить вареники с сюрпризом. Обычно вместе с начинкой в вареник заворачивают мелкий предмет, каждый из которых символизирует особое предсказание на грядущий год. Чтобы избежать несчастных случаев, важно предупредить домочадцев о сюрпризе в блюде.
