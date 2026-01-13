Стало известно о состоянии пострадавших россиян после крушения катера у Пхукета

Россияне, пострадавшие при столкновении туристического катера с рыболовным траулером в Таиланде, застрахованы и получают медицинскую помощь. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
По данным АТОР, все пострадавшие граждане РФ обеспечены лечением за счёт страховых компаний. Семь человек застрахованы в компании «Евроинс Туристическое Страхование», остальные — в другой крупной российской страховой организации. Происшествие официально признано страховым случаем, расходы на медицинскую помощь покрываются в рамках действующих договоров.
Ранее генеральный консул России в Пхукете Егор Иванов сообщил, что в больницах острова остаются 17 россиян, получивших травмы при аварии. Двое из них находятся в реанимации. По уточнённой информации АТОР, по состоянию на вечер 12 января в стационаре проходили лечение 16 российских туристов. Среди них есть пострадавшие в тяжёлом состоянии, которым требуются хирургические вмешательства, все необходимые операции также будут оплачены страховщиками.
Столкновение произошло утром в воскресенье у островов Пхи-Пхи, недалеко от Пхукета. На борту туристического катера находились 52 туриста из России и стран СНГ. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 23 россиянина. Позднее стало известно, что 18-летняя гражданка РФ скончалась в больнице от полученных повреждений.
