Стало известно о состоянии пострадавших россиян после крушения катера у Пхукета

Ранее генеральный консул России в Пхукете Егор Иванов сообщил, что в больницах острова остаются 17 россиян, получивших травмы при аварии. Двое из них находятся в реанимации. По уточнённой информации АТОР, по состоянию на вечер 12 января в стационаре проходили лечение 16 российских туристов. Среди них есть пострадавшие в тяжёлом состоянии, которым требуются хирургические вмешательства, все необходимые операции также будут оплачены страховщиками.