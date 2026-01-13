В Приморье в новогоднюю ночь подросток избил мужчину до смерти

Следователи выяснили, что 15-летний подросток в новогоднюю ночь остался без присмотра родителей. Он нашел себе компанию в лице 42-летнего мужчины. В ходе распития спиртных напитков между ними возник конфликт. В ходе ссоры подросток нанес множественные удары по голове и телу потерпевшего, а затем выволок мужчину из дома на улицу. Там его спугнули случайные прохожие.