В Приморье в новогоднюю ночь подросток избил мужчину до смерти

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено прохожими утром 1 января 2026 года на улице Угловая. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого в убийстве была установлена. Им оказался несовершеннолетний 2010 года рождения.
Следователи выяснили, что 15-летний подросток в новогоднюю ночь остался без присмотра родителей. Он нашел себе компанию в лице 42-летнего мужчины. В ходе распития спиртных напитков между ними возник конфликт. В ходе ссоры подросток нанес множественные удары по голове и телу потерпевшего, а затем выволок мужчину из дома на улицу. Там его спугнули случайные прохожие.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отвечать за поведение парня пришлось также его законному представителю — органами внутренних дел он привлечен к административной ответственности.