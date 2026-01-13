Морозы, порывистый ветер и метель: опубликован прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни

Синоптики Башгидрометцентра представили прогноз погоды в республике на ближайшие трое суток. Так, сегодня, 13 января, ожидается небольшой снег, который в некоторых районах усилится до умеренного. На юге республики осадков практически не будет. В отдельных местах возможна низовая метель. Ветер будет дуть с востока умеренной силы, а местами усилятся до сильных порывов. Днем потеплеет до −4,-9, а на северо-востоке региона может быть до −14.
В среду, 14 января, значительных осадков не ожидается, только ночью кое-где пройдет небольшой снег. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный. На юге республики снова вероятны сильные порывы. Ночью столбик термометра покажет −10,-15, при прояснениях до −20. Днем воздух прогреется до −8,-13 градусов.
В четверг, 15 января, осадков не предвидится. Ветер сохранит восточное и северо-восточное направление, будет умеренным, а на юге по-прежнему возможны сильные порывы. Ночью температура составит −13,-18 градусов, в ясную погоду похолодает до −23. Днем будет около −9,-14.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.