Морозы, порывистый ветер и метель: опубликован прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни

Синоптики Башгидрометцентра представили прогноз погоды в республике на ближайшие трое суток. Так, сегодня, 13 января, ожидается небольшой снег, который в некоторых районах усилится до умеренного. На юге республики осадков практически не будет. В отдельных местах возможна низовая метель. Ветер будет дуть с востока умеренной силы, а местами усилятся до сильных порывов. Днем потеплеет до −4,-9, а на северо-востоке региона может быть до −14.