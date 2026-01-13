В Омске авария на теплосети оставила Левобережье без тепла перед морозами

В «Тепловой компании» подтвердили аварию: повреждение выявлено в районе дома на улице Перелёта, 14, корпус 1. По данным предприятия, на месте работают специалисты и спецтехника, земляные работы завершены, сейчас идёт откачка теплоносителя для точной локализации дефекта. В компании заверили, что ситуация находится под оперативным контролем руководства и «делается всё возможное для скорейшего восстановления подачи тепла». Также в организации пообещали предоставить развёрнутый ответ не позднее 22 января.