Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске авария на теплосети оставила Левобережье без тепла перед морозами

На теплотрассе случилась крупная авария.

Источник: Om1 Омск

Вечером 13 января часть Левобережья осталась без отопления и горячей воды из-за порыва на дублёре улицы Перелёта. Ситуация разворачивается на фоне ожидаемых для региона сильных морозов.

Жители 6-го микрорайона сообщают, что батареи остыли сразу в нескольких домах. Как рассказали Om1 Омск подписчики, под отключение попали, в том числе, бульвар Зелёный и бульвар Заречный.

В «Тепловой компании» подтвердили аварию: повреждение выявлено в районе дома на улице Перелёта, 14, корпус 1. По данным предприятия, на месте работают специалисты и спецтехника, земляные работы завершены, сейчас идёт откачка теплоносителя для точной локализации дефекта. В компании заверили, что ситуация находится под оперативным контролем руководства и «делается всё возможное для скорейшего восстановления подачи тепла». Также в организации пообещали предоставить развёрнутый ответ не позднее 22 января.

Авария случилась накануне резкого похолодания: в ближайшие ночи синоптики прогнозируют сильные морозы, местами до −40 градусов. Аварийные службы в Омской области с сегодняшнего дня будут переведены в режим повышенной готовности.