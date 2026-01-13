В Омске авария на теплосети оставила Левобережье без тепла перед морозами

Вечером 13 января часть Левобережья осталась без отопления и горячей воды из-за порыва на дублёре улицы Перелёта. Ситуация разворачивается на фоне ожидаемых для региона сильных морозов.
Жители 6-го микрорайона сообщают, что батареи остыли сразу в нескольких домах. Как рассказали Om1 Омск подписчики, под отключение попали, в том числе, бульвар Зелёный и бульвар Заречный.
В «Тепловой компании» подтвердили аварию: повреждение выявлено в районе дома на улице Перелёта, 14, корпус 1. По данным предприятия, на месте работают специалисты и спецтехника, земляные работы завершены, сейчас идёт откачка теплоносителя для точной локализации дефекта. В компании заверили, что ситуация находится под оперативным контролем руководства и «делается всё возможное для скорейшего восстановления подачи тепла». Также в организации пообещали предоставить развёрнутый ответ не позднее 22 января.
Авария случилась накануне резкого похолодания: в ближайшие ночи синоптики прогнозируют сильные морозы, местами до −40 градусов. Аварийные службы в Омской области с сегодняшнего дня будут переведены в режим повышенной готовности.