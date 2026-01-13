На первый в 2026 году концерт Долиной продано всего 18 билетов

Тем временем к истории с выселением подключились приставы. Они возбудили исполнительное производство по принудительному выселению Долиной из элитной квартиры в Хамовниках. Это произошло после того, как певица так и не передала ключи новой владелице Полине Лурье в оговоренные сроки: сначала 5 января, а потом — девятого числа.