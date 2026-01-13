На первый в 2026 году концерт Долиной продано всего 18 билетов

27 января певица Лариса Долина должна выступить в московском баре Petter. Однако на сегодняшний день организаторы смогли продать только 18 билетов. Это выяснило РИА Новости.
Отмечается, что всего концертная площадка рассчитана на 91 место. Таким образом, сейчас выкуплено только порядка 20 процентов от числа мест в зале.
В зависимости от расположения столика в баре стоимость билетов варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей, места за баром продаются за 15,5 тысячи рублей.
Сейчас артистка отдыхает в Абу-Даби на острове Саадият в престижном отеле, где цены за номер исчисляются сотнями тысяч рублей в сутки. Между тем, в Москве покупательниц ее квартиры все еще ждет, когда звезда выселится из элитного жилья.
Тем временем к истории с выселением подключились приставы. Они возбудили исполнительное производство по принудительному выселению Долиной из элитной квартиры в Хамовниках. Это произошло после того, как певица так и не передала ключи новой владелице Полине Лурье в оговоренные сроки: сначала 5 января, а потом — девятого числа.