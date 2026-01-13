Эксперт Кнутов: дуэль с Arrow-3 подтвердила неуязвимость «Орешника»

«Наш “Орешник” запускался на большой дальности. Поэтому разгонный участок, от момента выхода из транспортно-пускового контейнера до попадания в космос, ракета пролетает максимально быстро. Именно этот участок у других ракет является опасным, на нем, как правило, системы противовоздушной обороны перехватывают межконтинентальные баллистические ракеты. Кроме того, в космосе разделяющаяся головная часть с боевыми блоками, она по-особому себя ведет. И исходя из этого, там тоже не всегда просто с помощью обычных комплексов противоракетной обороны обнаружить эту боеголовку», — объяснил невидимость «Орешника» для ПВО противника Кнутов.