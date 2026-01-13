Эксперт Кнутов: дуэль с Arrow-3 подтвердила неуязвимость «Орешника»

Новейшая система ПВО Arrow-3, которая стоит на вооружении немецкой армии, подтвердила, что российский ракетный комплекс «Орешник» неуязвим для современных систем противовоздушной обороны. Что делает наш «Орешник» невидимым, рассказал aif.ru военый эксперт Юрий Кнутов.
Система ПВО Arrow-3, разработанная совместно США и Израилем, не увидела российскую ракету «Орешник», поразившую Львовский авиационно-ремонтный завод.
«Наш “Орешник” запускался на большой дальности. Поэтому разгонный участок, от момента выхода из транспортно-пускового контейнера до попадания в космос, ракета пролетает максимально быстро. Именно этот участок у других ракет является опасным, на нем, как правило, системы противовоздушной обороны перехватывают межконтинентальные баллистические ракеты. Кроме того, в космосе разделяющаяся головная часть с боевыми блоками, она по-особому себя ведет. И исходя из этого, там тоже не всегда просто с помощью обычных комплексов противоракетной обороны обнаружить эту боеголовку», — объяснил невидимость «Орешника» для ПВО противника Кнутов.
Эксперт обратил внимание на то, что и в атмосфере российская ракета практически неуязвима для противника.
«Когда боевые блоки уже находятся непосредственно в атмосфере, они двигаются к цели с колоссальной скоростью 10−12 махов. При этом блоки покрыты плазмой, температура которой около 4000 градусов. Эта плазма имеет особенность поглощать радиолокационные лучи. И в результате на радарах, на обычных радиолокационных станциях, либо станциях наведения ракет, “Орешник” не виден. Еще один важный нюанс — скорость перемещения, которая сопоставима с молнией. В результате Arrow-3 даже не заметил наш “Орешник”», — отметил Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул, что в современном мире «Орешник» неуязвим.
«Провал Arrow-3 подтверждает слова президента России, когда он говорил о том, что средств борьбы с “Орешником” не существует и в ближайшей перспективе не появится. Наш “Орешник” остается неуязвимым», — резюмировал он.