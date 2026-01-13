Ричмонд
В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 10 градусов мороза

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от минус 12 до минус 7 градусов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и температура до минус 10 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 10 до минус 8 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 12 до минус 7 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов.