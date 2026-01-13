Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сильные снегопады не ожидаются в ближайшие дни в Москве, пик морозов придется на выходные, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Пока в ближайшие дни снегопадов сильных не будет от слова совсем. Пока ждем только усиление морозов, пик которых придется на выходные», — рассказал Шувалов.
Он отметил, что текущий снег в столице попадает в категорию слабого снега и назвать его снегопадом было бы преувеличением. В среду, по словам синоптика, ожидается небольшой снег, слабый и не сильно влияющий на дорожную обстановку.
«Пока на горизонте прогнозирования, пять-семь суток, оттепели не видно. Видны только сильные морозы, достаточно сильные морозы на выходные», — подчеркнул синоптик.