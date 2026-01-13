Дикий слон убил 17 человек в индийском штате Чайбас

Дикий слон убил 17 человек в лесах индийского штата Чайбас. Об этом сообщило издание The Hindu.
Серия нападений началась с первого января. По данным газеты, животное, у которого отсутствует один бивень, по ночам пробирается в деревни и атакует жителей. Только 6 января от его нападений погибло семь человек, включая двоих детей, в деревне Бабадия. Спустя три дня слон убил 40-летнего мужчину и еще одного ребенка.
Несмотря на отличительную черту, сотрудники лесного департамента пока не могут идентифицировать конкретное животное. Для его поимки они используют дроны, однако поиски до сих пор не увенчались успехом, говорится в сообщении.
В ноябре стало известно, что сотрудники индийского департамента лесного хозяйства смогли поймать тигра-людоеда — хищник за две недели убил трех человек в штате Карнатака. Последний раз животное нападало в пятницу, 7 ноября. Тогда жертвой стал 35-летний Чоудайя Наик из деревни Халле-Хеггодилу, находящейся на границе национального парка Бандипур. Так, мужчина оказался третьим человеком в районе, которого убил тигр с 26 октября.