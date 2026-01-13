Дикий слон убил 17 человек в индийском штате Чайбас

Серия нападений началась с первого января. По данным газеты, животное, у которого отсутствует один бивень, по ночам пробирается в деревни и атакует жителей. Только 6 января от его нападений погибло семь человек, включая двоих детей, в деревне Бабадия. Спустя три дня слон убил 40-летнего мужчину и еще одного ребенка.