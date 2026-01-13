Ричмонд
В новогодние праздники жительница Хабаровского края пыталась убить мужчину

В Хабаровском крае возбуждено дело о покушении на убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Ее подозревают в покушении на убийство сожителя в новогодние праздники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Согласно материалам следствия, конфликт между парой произошёл в селе Елабуга. После ссоры мужчина ушёл к друзьям. Спустя сутки женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришла в квартиру, где он находился, и, схватив нож, нанесла ему два удара в грудь. Присутствовавшие смогли обезоружить ее и вызвать скорую помощь. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевший остался жив.

Подозреваемая отказалась давать показания и объяснять причины своих действий. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.