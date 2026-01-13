Солдаты Вооружённых сил Украины строили норы под хозпостройками и туалетами в городе Гуляйполе, рассказал российский военнослужащий с позывным Шуруп.
Он уточнил, что, в частности, украинские военные делали норы под туалетами и курятниками.
«Под курятниками, под туалетами, по два-три человека. Неприметные хозпостройки. Они под ними закапывались, делали норы», — рассказал командир штурмовой роты 57-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады в разговоре с агентством ТАСС.
Военнослужащий отметил, что в бой украинские военные не вступали, они выступали в роли наблюдателей и координаторов для операторов беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, командир штурмовой роты 57-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады с позывным Шуруп рассказал, что штурмовики российской группировки войск «Восток» в засадах в Гуляйполе уничтожили до двух отделений личного состава украинских войск.
Напомним, в декабре в Минобороны РФ заявили, что российские военные операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ с помощью миномётной установки «Тюльпан» уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины в бункере в городе Гуляйполе Запорожской области.