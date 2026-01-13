Командир Шуруп: солдаты ВСУ прятались в норах под туалетами в Гуляйполе

Напомним, в декабре в Минобороны РФ заявили, что российские военные операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.