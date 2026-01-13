Как оформить шенгенскую визу — советы эксперта

По её словам, проще оформить визу всего на одну поездку. Чтобы повысить шансы на одобрение нужно принести подлинные документы и забронировать не только билеты, но и номер в отеле, посоветовала Фердман. При этом скорей всего в гостиницу позвонят, чтобы проверить информацию о бронировании, предупредила она.