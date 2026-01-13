Как оформить шенгенскую визу — советы эксперта

Раньше шенгенскую визу можно было оформить «на всякий случай», но сейчас россиянам придется постараться, чтобы получить одобрение, рассказала руководитель туристической компании Диана Фердман.
По её словам, проще оформить визу всего на одну поездку. Чтобы повысить шансы на одобрение нужно принести подлинные документы и забронировать не только билеты, но и номер в отеле, посоветовала Фердман. При этом скорей всего в гостиницу позвонят, чтобы проверить информацию о бронировании, предупредила она.
Если поездка целевая, то это повышает шансы на получение шенгенской визы, отметила эксперт. Также достаточно лояльно к россиянам относятся французы. Они чаще одобряют многоразовые шенгенские визы.
Проще всего оформить визу, если купить путевку в туристической компании, рассказала Диана Фердман в эфире радио Sputnik.
Сергей Ветров.