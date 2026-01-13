В Иркутской области модернизируют 43 объекта культуры в 2026 году

В 2026 году в Иркутской области будет обновлено 43 учреждения культуры в 21 муниципалитете. На эти цели направят 817 миллионов рублей.
Планы на год включают капремонт 12 объектов: детские школы искусств в Байкальске, Шелехове, Усть-Илимске, ДК «Юбилейный» в Байкальске, Иркутский музыкальный театр, четыре библиотеки и два музея. Также модернизируют семь библиотек в модельные. Они появятся в Ангарске, Черемхове, Усолье-Сибирском, Саянске, Железногорске-Илимском, Алзамае и посёлке Кутулик.
Технически оснастят три музея в Иркутске, Усть-Илимске, Усть-Уде, а также два театра — Иркутский театр народной драмы и драматический театр им. Охлопкова. Закупят инструменты и оборудования для 9 детских школ искусств в Иркутске, Ангарске и нескольких районах области. Пять учреждений-победителей всероссийского конкурса получат по 3,2 млн рублей на ремонт, оборудование и новые проекты.
Крупнейшим проектом станет начало строительства детской школы искусств на 650 мест в Свирске. Кроме того, впервые будут созданы пять детских культурно-просветительских центров в Иркутске, Нижнеилимском и Эхирит-Булагатском районах.
