В Иркутской области модернизируют 43 объекта культуры в 2026 году

Технически оснастят три музея в Иркутске, Усть-Илимске, Усть-Уде, а также два театра — Иркутский театр народной драмы и драматический театр им. Охлопкова. Закупят инструменты и оборудования для 9 детских школ искусств в Иркутске, Ангарске и нескольких районах области. Пять учреждений-победителей всероссийского конкурса получат по 3,2 млн рублей на ремонт, оборудование и новые проекты.