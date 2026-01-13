Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За новогодние праздники в городе задержано 134 пьяных водителя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В новогодние каникулы в Красноярске аварийность на дорогах снизилась на 19% по сравнению с прошлым годом.

Источник: НИА Красноярск

Автоинспекторы задержали 134 пьяных водителя, из них 15 — повторно. Тем, кто провинился в первый раз, грозит лишение прав до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей, а для повторных нарушителей — уголовная ответственность.

Кроме того, задержано 110 водителей без прав, а также составлены протоколы на 175 за неиспользование ремня и на 100 водителей, которые перевозили детей с нарушением правил их перевозки.

Помимо этого, 121 пешехода привлекли к административной ответственности. Эвакуировано 260 авто за нарушение правил стоянки.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о строгом соблюдении ПДД и внимательности на дороге для всех участников движения.