За новогодние праздники в городе задержано 134 пьяных водителя

Автоинспекторы задержали 134 пьяных водителя, из них 15 — повторно. Тем, кто провинился в первый раз, грозит лишение прав до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей, а для повторных нарушителей — уголовная ответственность.
Кроме того, задержано 110 водителей без прав, а также составлены протоколы на 175 за неиспользование ремня и на 100 водителей, которые перевозили детей с нарушением правил их перевозки.
Помимо этого, 121 пешехода привлекли к административной ответственности. Эвакуировано 260 авто за нарушение правил стоянки.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о строгом соблюдении ПДД и внимательности на дороге для всех участников движения.