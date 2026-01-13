Ричмонд
В небе над Ростовской областью отражают атаку беспилотников утром 13 января

Жителей Неклиновского района и Таганрога призвали покинуть открытые участки улиц.

Источник: Комсомольская правда

О воздушной угрозе в Ростовской области утром 13 января сообщили глава Неклиновского района Василий Даниленко и глава Таганрога Светлана Камбулова.

По данным Даниленко, в небе над Ростовской областью отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Он призвал жителей района покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Светлана Камбулова также объявила о воздушной опасности по городу Таганрогу, дав аналогичные рекомендации населению.

Оба чиновника подтвердили, что для отражения атаки задействованы силы противовоздушной обороны. Они призвали жителей сохранять спокойствие.

Информация о подробностях и возможных последствиях атаки в настоящий момент не уточняется.

