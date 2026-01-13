В небе над Ростовской областью отражают атаку беспилотников утром 13 января

О воздушной угрозе в Ростовской области утром 13 января сообщили глава Неклиновского района Василий Даниленко и глава Таганрога Светлана Камбулова.
По данным Даниленко, в небе над Ростовской областью отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Он призвал жителей района покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Светлана Камбулова также объявила о воздушной опасности по городу Таганрогу, дав аналогичные рекомендации населению.
Оба чиновника подтвердили, что для отражения атаки задействованы силы противовоздушной обороны. Они призвали жителей сохранять спокойствие.
Информация о подробностях и возможных последствиях атаки в настоящий момент не уточняется.
