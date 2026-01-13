В РФ ужесточат контроль над онлайн-сервисами: какие сайты подпадают под закон, как узнать о своих подписках

Ответственность о списании средств через онлайн-сервисы на данный момент не предусмотрена.
С 1 марта 2026 года в России онлайн-сервисам будет запрещено автоматически списывать средства за цифровые подписки без явно выраженного и подтвержденного согласия пользователя. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Так, в соответствии с принятым законом компаниям запрещается использовать ранее сохраненные платежные данные без прямого разрешения клиента. После отказа от услуги сервис обязан полностью прекратить любое взаимодействие с финансовой информацией пользователя. Кроме того, организации будут обязаны обеспечить простой и понятный механизм отзыва согласия на хранение платежных реквизитов. Как подчеркнул Немкин, такие меры призваны повысить прозрачность и укрепить доверие между потребителями и бизнесом. Какие сервисы подпадают под закон и как узнать о своих подписках в онлайн-сервисах — в материале URA.RU.
Какие онлайн-сервисы подпадают под действие закона.
Под действие нового закона подпадают онлайн-сервисы, которые регулярно списывают средства с банковских карт, эмитированных российскими банками, сообщил «РБК Инвестициям» гендиректор юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор.
По его словам, речь идет о любых интернет-площадках, предоставляющих цифровые подписки: от стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров до облачных хранилищ, игровых платформ, образовательных курсов и приложений, работающих по модели регулярной оплаты. Аналогичную позицию высказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
В то же время новый закон не распространяется на сервисы, предлагающие регулярную поставку физических товаров (например, наборов витаминов или готовых рационов питания), а также на решения, обеспечивающие доступ к программному обеспечению, включая подписки на ИИ-ботов, уточнил Божор. По его словам, часть сервисов может оказаться в пограничной зоне.
В качестве примера он привел онлайн-кинотеатры: если платформа реализует пользователю услугу по предоставлению доступа к видеоконтенту, на нее распространяются требования закона. Если же пользователь получает лицензию на использование произведений как объектов интеллектуальной собственности, такие обязательства у сервиса не возникают. В связи с этим, отмечает эксперт, многие компании могут изменить формулировки в пользовательских соглашениях и офертах, чтобы формально вывести свою деятельность из-под действия закона № 376-ФЗ.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко согласен, что закон сформулирован достаточно широко. По сути, ключевыми являются три условия: сервис должен оказывать услуги, делать это на основании абонентского договора и работать в онлайн-формате. Эксперт проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Наталья Архипова предполагает, что под действие закона в первую очередь могут попасть следующие категории онлайн-сервисов:
Онлайн-кинотеатры и музыкальные платформы (Netflix, Spotify, «Яндекс Плюс», IVI, Apple Music и другие);Игровые сервисы и мобильные приложения (Google Play Pass, Apple Arcade, премиум-функционал и внутриигровые подписки);Образовательные платформы и языковые приложения с помесячной оплатой;Маркетплейсы и сервисы доставки с автопродлением подписки (например, премиум-доставка и клубы лояльности).
Если пользователь каждый раз самостоятельно подтверждает платеж, действие закона прямо на такие случаи не распространяется. Однако любые автоматические списания должны осуществляться только при наличии явно выраженного согласия пользователя при подключении услуги, с возможностью в любой момент отозвать разрешение на использование платежных реквизитов.
В каких случаях онлайн-сервисы не имеют права списывать деньги.
Сервисам запрещено списывать средства со счетов или электронных средств платежа тех потребителей, которые заявили об отказе от их использования. Иными словами, у компаний не будет правовых оснований для автосписания, если пользователь запретил администрации сервиса взимать абонентскую плату с конкретной банковской карты, пояснил Михаил Божор.
По его словам, операторы подобных сервисов обязаны обеспечить пользователю реальную возможность отказаться от платной подписки, в том числе за счет удобного функционала в личном кабинете. Например, через кнопку «удалить данные карты».
В каких ситуациях автоматическое списание средств будет считаться незаконным:
Пользователь удалил платежную карту или иным образом отказался от ее использования (либо иного электронного средства платежа); в таком случае сервис не вправе применять ранее сохраненные реквизиты без повторного подтверждения со стороны клиента;Подписка была отменена; любое списание после ее прекращения может квалифицироваться как нарушение законодательства при отсутствии нового согласия пользователя;Карта утратила силу, была перевыпущена или заменена, а пользователь не подтвердил новые платежные данные — в этом случае списание также недопустимо;Пользователь не был должным образом уведомлен о продлении подписки; хотя закон не устанавливает конкретную форму уведомления, на сервисы возлагается обязанность действовать прозрачно и заблаговременно информировать о предстоящих платежах.
Что делать, если деньги все-таки списали.
В настоящее время законодательством РФ не установлена ответственность за незаконное списание средств. В дальнейшем, вероятно, в кодекс могут быть внесены соответствующие изменения.
При этом, если данные банковской карты были удалены из сервиса, но очередной платеж за месяц или год подписки все же был списан, следует направить претензию в адрес администрации сервиса, считает Михаил Божор. Эксперт Наталья Архипова рекомендует действовать по следующему алгоритму:
Обратиться в банк, сообщить о спорной операции и запросить проведение процедуры чарджбэка — возврата средств при неправомерном списании;Связаться со службой поддержки сервиса, приложив подтверждающие документы и банковскую выписку. Во многих случаях компании добровольно возвращают деньги, чтобы не допускать нарушения законодательства;Направить жалобу в Роспотребнадзор, если вопрос не был урегулирован. Этот орган контролирует соблюдение закона и вправе привлечь компанию к ответственности.
Претензию целесообразно направлять в электронной форме, а также продублировать ее на бумаге по юридическому адресу администрации сервиса — ценным письмом с описью вложения, сохранив опись и чек об отправке. Если сервис или банк отказываются удовлетворить законные требования, потребитель вправе обратиться в Роспотребнадзор, Центральный банк (в части, касающейся деятельности банка), а также в суд для защиты своих прав. При этом лучше сохранять все доказательства о списании средств: скриншоты отказа от подписки, переписку с представителями сервиса и банка, а также выписки по счету.
Как узнать о своих платных подписках.
Действующее законодательство не предусматривает единого инструмента (например, специализированного веб-портала), который позволял бы потребителям оперативно проверить наличие всех платных подписок во различных онлайн-сервисах. Для получения такой информации пользователю необходимо самостоятельно просматривать личный кабинет в каждом отдельном сервисе, где теоретически могла быть оформлена платная подписка.
С учетом того, что большинство подписок имеет помесячный формат списаний, единственным практическим решением остается анализ выписок по банковским счетам. Эксперт Архипова согласилась с таким подходом, подчеркнув, что регулярная проверка позволяет контролировать расходы и снижать риск незаметных автосписаний. В качестве возможных способов проверки она перечислила:
Соответствующие разделы «Регулярные платежи» или «Подписки» в мобильном банке;Раздел «Подписки» в App Store или Google Play;Поиск по электронной почте по ключевым словам «оплата», «подписка», «чек»;Использование финансовых приложений, отслеживающих повторяющиеся списания.
Если пользователь применяет электронные кошельки или платежные агрегаторы, ему следует проверить в них настройки автоматических платежей. Такую рекомендацию дал Владимир Кузнецов.