В РФ ужесточат контроль над онлайн-сервисами: какие сайты подпадают под закон, как узнать о своих подписках

Претензию целесообразно направлять в электронной форме, а также продублировать ее на бумаге по юридическому адресу администрации сервиса — ценным письмом с описью вложения, сохранив опись и чек об отправке. Если сервис или банк отказываются удовлетворить законные требования, потребитель вправе обратиться в Роспотребнадзор, Центральный банк (в части, касающейся деятельности банка), а также в суд для защиты своих прав. При этом лучше сохранять все доказательства о списании средств: скриншоты отказа от подписки, переписку с представителями сервиса и банка, а также выписки по счету.