Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати

Председатель Совфеда отметила, что в современных условиях отстаивание на информационном поле интересов России и ценностей российского народа является одной из самых актуальных и благородных задач, с которой отечественное профессиональное сообщество эффективно справляется. По ее словам, российские журналисты создают надежный щит от манипуляций, лжи и враждебных нарративов.