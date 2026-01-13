Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников российских СМИ с Днём печати.
«Поздравляю всех сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати! Ежегодно 13 января мы чествуем тех, кто вносит большой вклад в укрепление нашего общества, формирует информационную повестку, задавая нравственные и гражданские ориентиры, чей труд важен и востребован», — написала она в своём канале на платформе Max.
Председатель Совфеда отметила, что в современных условиях отстаивание на информационном поле интересов России и ценностей российского народа является одной из самых актуальных и благородных задач, с которой отечественное профессиональное сообщество эффективно справляется. По ее словам, российские журналисты создают надежный щит от манипуляций, лжи и враждебных нарративов.
«В том, что попытки Запада нанести нам стратегическое поражение обречены на провал, безусловно, значительная заслуга всех, кто посвятил себя работе в этой сфере: журналистов, редакторов, корреспондентов, сотрудников издательств и типографий, блогеров, авторов каналов в социальных сетях и мессенджерах», — констатировала парламентарий.