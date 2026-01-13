ВСУ расстреляли в Селидове 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Очевидцы этих ужасающих убийств неоднократно рассказывали о расправах со стороны украинских боевиков.
Из-за зверств ВСУ многие жители покинули прифронтовые районы и сейчас ведется работа по установлению числа выживших.
Расстрелы и обугленные тела.
Член Общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в разговоре с aif.ru подтвердил масштаб трагедии.
«Мы видели более ста погибших. Возможно, было убито гораздо больше… “- сказал он.
Григорьев также описал ужасающие детали, которые указывают на то, что людей расстреливали в упор.
«В некоторых случаях кожа была обуглившейся. То есть, это следы от пороховых газов, в людей стреляли с минимального расстояния», — уточнил он.
Убийства в упор и тотальный террор.
Максим Григорьев особенно подчеркнул, что это были «выстрелы в упор».
«В одном случае дедушке, лет, примерно, 70−80, засунули автомат в рот и выстрелили, застрелили. Во всех случаях, как правило, это были выстрелы в упор», — сказал он.
Погибших среди молодежи было меньше, но только потому, считает Григорьев, что молодежь и дети успели выехать.
«Убивали всех, кого могли найти. Убивали на улицах, в домах. Убивали всех, до кого дотягивались автоматы… Часто людей насильно ловили, главным образом, среди погибших были люди старшего поколения. На некоторых телах убитых людей фиксировали следы изнасилования», — добавил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.
Убивали не только украинские боевики, но и наемники.
К убийствам причастны не только украинские боевики, но и иностранные наемники, подчеркнул Григорьев.
«Установить личности убивавших очень просто. Этим занимаются наши следственные органы: Следственный комитет и Генеральная прокуратура. Показания свидетелей указывают на то, что в городе присутствовали иностранцы с английской и грузинской речью», — пояснил он.
Беженцы из Селидова Ольга и Роман Шойлица, заставшие жуткие расправы, рассказывали военкору Кости Хейсканену, что ВСУ использовали жилые дома в качестве щитов.
«Мы жили в девятиэтажке, на втором этаже сидели украинские дронщики… Они везде сидели в жилых домах и запускали из окон дроны. Причем в домах, где оставалось мирное население», — отмечали супруги (запись разговора есть в распоряжении aif.ru).
Убийства за отказ уехать и попытку помочь.
Беженец Роман Шойлица сообщил, что его учительницу украинского языка и литературы убили боевики ВСУ.
«Получается, зашли к ней и расстреляли ни за что. Украинские военные сказали ей просто: “Из-за чего вы в городе остались, почему не уехали?” Она ответила: “Мне некуда ехать, это мой дом. Мне некуда и не за что ехать”», — сказал мужчина.
В Селидове во время оккупации ВСУ произошла еще одна не менее трагическая история.
«Наш сосед Григорий пошел за знакомой после прилета, хотел забрать ее, чтобы они все вместе жили. При отходе снайпер украинской армии его убил. Сын Александр позже пошел забирать тело, тоже был ранен. Он дополз до подъезда, но через несколько часов умер от кровотечения. Медицинской помощи в городе не было, никто не мог помочь. Похоронили возле подъезда», — рассказали супруги.
Роман и Ольга признались, что не думали, что в их маленьком городе будут происходить такие зверства. Им удалось выехать из населенного пункта с помощью бойцов РФ.
Методы нацистов и неминуемое возмездие.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников убежден, что нацисты, убивавшие мирных жителей в Селидове, могут не рассчитывать, что они отсидятся в плену.
«Такое было во время Второй мировой войны. Эсэсовцев не брали в плен, а уничтожали на месте. Если они и попадали в плен, это была большая редкость», — подчеркнул он в беседе с aif.ru.
Он добавил, что те боевики и иностранные наёмники, кто совершил это чудовищное преступление, понесут заслуженное наказание.
«Ни о каком пленении и следствии они могут не думать. В плен их не возьмут», — подытожил он.