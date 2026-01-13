Поздравление Игоря Кобзева с Днем российской печати

Эта дата объединяет корреспондентов, редакторов, фотографов и всех, чья профессия связана с распространением информации и формированием общественного сознания.
Журналистику по праву принято называть «четвертой властью». Именно благодаря вашему мастерству жители региона узнают о значимых событиях и интересных людях, расширяют кругозор, участвуют в общественной жизни, ощущают сопричастность историческим процессам.
Сегодня, в эпоху цифровых технологий и социальных сетей, роль работников печатных СМИ становится особенно значимой. Именно вы помогаете людям ориентироваться в огромном потоке информации, находить действительно важные факты и формировать собственное мнение.
Высоко ценю вклад представителей прессы в развитие региональной культуры и сохранение исторической памяти, формирование имиджа нашего региона. Уверен, что печатные СМИ сохранят свою значимость и будут востребованными, оставаясь источником объективной информации.
Желаю всем представителям печатных СМИ доброго здоровья, благополучия, вдохновения и энтузиазма, профессионального роста!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.