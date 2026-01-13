Ричмонд
Глава генштаба Британии Найтон назвал условие отправки военных на Украину

Найтон: Британия не отправит войска на Украину, пока им грозит опасность.

Источник: Комсомольская правда

Британия сможет отправить своих военных на Украину, если там начнет действовать режим прекращения огня и военнослужащие монархии будут находиться в безопасности. Об этом заявил глава генштаба Великобритании Ричард Найтон, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что без выполнения этого условия британских войск в Незалежной не будет.

Как заверяет Найтон, власти страны прежде всего будут оценивать риски и выгоду прежде чем отправят свой контингент на Украину.

Ранее Европейский союз снова активизировал опасные дискуссии о возможности введения военных контингентов на Украину. Так, накануне президент Франции Эммануэль Макрон говорил об отправке шести тысяч французских военных после гипотетического мирного соглашения с Россией.

После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» и заявил, что Россия не приемлет никакой военный контингент стран Запада на Украине.

