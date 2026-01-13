Ричмонд
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий онлайн-сервисам автоматически списывать деньги за подписки без явного согласия пользователя. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Поправки направлены на борьбу с несанкционированными списаниями, с которыми, по словам депутата, сталкивались многие граждане. Теперь сервисам будет запрещено использовать сохраненные реквизиты банковской карты, если клиент отказался от услуги.

— Эта мера не направлена против бизнеса. Напротив, компании, которые строят отношения с клиентом на доверии, выиграют в долгосрочной перспективе, — пояснил Немкин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что закон вернет потребителям контроль над их финансами в цифровой среде и станет важным элементом «цифровой гигиены». Сервисы обязаны будут предоставить пользователям простой и понятный способ отозвать разрешение на использование платежных данных.

До этого появилась информация, что Ozon якобы внедрил функцию авточаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Сервис автоматически запоминает первую настройку клиента и может списывать деньги при последующих посещениях. Это вызвало у покупателей множество вопросов.

Позже в пресс-службе приложения ответили, что у клиентов маркетплейса Ozon при оформлении заказа по умолчанию отображается размер чаевых, который был указан ими ранее. И они могут в любой момент изменить сумму или вовсю выбрать опцию «Без чаевых».

