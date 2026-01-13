Заместитель постпреда США в ООН Тэмми Брюс увидела в применении Россией «Орешника» якобы «опасную эскалацию». Об этом она сообщила в рамках заседания Совбеза ООН.
«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты “Орешник”, способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО», — заявила Брюс.
В ответ на террористическую атаку киевских властей по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области ВС РФ в ночь на 9 января нанесли массированный удар.
Уточняется, что для ударов применялось высокоточное оружие большой дальности, включая наземные и морские системы, ракетный комплекс «Орешник», а также ударные беспилотные аппараты.
Как сообщило Минобороны РФ, в результате удара ракетным комплексом «Орешник» 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Тогда были поражены цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома предприятия.
По информации итальянской газеты L'AntiDiplomatico, атака ракетой «Орешник» на Львовскую область подтвердила намерение России идти до конца в реализации своих стратегических планов. Удар также поставил под вопрос устойчивость однополярной международной системы с лидерством западных стран.
Кроме этого, на ответный удар ВС РФ «Орешником» по Украине ответили и в Белоруссии. Так, лидер страны Александр Лукашенко не исключил, что целью атаки дронами на резиденцию президента России в Новгородской области был срыв переговорного процесса.
В то же время Лукашенко отметил, что некоторые полагают, будто Путин может выбрать путь эскалации, отказавшись от мирного урегулирования. Однако глава Белоруссии добавил, что лично он убедился: у российского лидера таких намерений нет.
Позднее российский МИД сделал заявление о дальнейших переговорах по мирному урегулированию. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не намерена выходить из переговорного процесса по Украине, несмотря на попытки атак ВСУ на резиденцию главы государства.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Он отметил, что предпочел бы устранить первопричины конфликта дипломатическим путем.