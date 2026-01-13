Генетически идеальная свинья-донор органов может появиться в России к 2030 году

Ксенотрансплантация — пересадка органов, тканей или клеток от животных человеку. Свиней используют для таких операций по нескольким причинам: их органы похожи по размеру на человеческие, животные быстро размножаются (беременность около 3,5 месяца, 5−8 поросят дважды в год), а их генетика хорошо изучена. В 2024 году американская компания eGenesis успешно пересадила почку от генетически модифицированной свиньи пациенту, который прожил несколько месяцев после операции — это стало прорывом в медицине.