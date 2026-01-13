Военные РФ организовали устойчивую оборону на занятых рубежах в Гуляйполе

Российские военнослужащие полностью контролируют освобождённый город Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что на занятых рубежах организована устойчивая оборона.
«В настоящее время город полностью находится под контролем подразделений группировки войск “Восток”. На занятых рубежах организована устойчивая оборона. Противник предпринимает попытки контратак с применением артиллерии и беспилотных средств, однако все они своевременно выявляются и отражаются», — говорится в сообщении.
В МО рассказали, что ещё до освобождения Гуляйполя ВС РФ украинские войска подготовили оборону, оборудовав позиции «разветвленной системой фортификационных сооружений». Украинские солдаты использовали особенности местности.
В ведомстве подчеркнул, что подразделения российской группировки войск «Восток» продолжают продвижение, освобождая территорию Запорожской и Днепропетровской областей.
Напомним, в декабре в Минобороны РФ заявили, что российские военные операции освободили ещё шесть населённых пунктов. В частности, под контроль ВС РФ перешли город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что солдаты Вооружённых сил Украины прятались в норах под хозпостройками и туалетами в городе Гуляйполе.