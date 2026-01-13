Военные РФ организовали устойчивую оборону на занятых рубежах в Гуляйполе

«В настоящее время город полностью находится под контролем подразделений группировки войск “Восток”. На занятых рубежах организована устойчивая оборона. Противник предпринимает попытки контратак с применением артиллерии и беспилотных средств, однако все они своевременно выявляются и отражаются», — говорится в сообщении.