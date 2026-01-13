Оспорена победа России над Казахстаном в финале ЧМ-2025 по боксу

«Это означало, что Аккалыкову нужен был мощный третий раунд, и хотя, по моему мнению, он был лучше в заключительном раунде, он не проявил достаточной настойчивости или доминирования, чтобы изменить решение. Всё же я поставил бы 2−1 в пользу Аккалыкова (и после трёх просмотров записи моя оценка не изменилась), но три судьи отдали победу единогласно Муцольгову», — добавил эксперт.