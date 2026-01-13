Мощные перемены России и США: невероятные предсказания монахов на 2026 год

Наступивший 2026 год все чаще связывают с пророчествами различных провидцев и старцев. Именно этот год многие из них называют поворотным моментом для всего человечества в целом, и для России в частности.
Индийский монах, православные старцы, «современный Нострадамус» и знаменитая Ванга пророчили важные события на 2026 года. Какие изменения в геополитике и мироустройстве ждут россиян и весь мир — читайте в материале aif.ru.
Индийский монах — о будущем России.
Февраль 2026 года может стать поворотным моментом для России и всего мира. Об этом индийский монах рассказал более 10 лет назад.
Слова монаха передал ученый океанолог и член Русского географического общества Анатолий Таврический. В 2012 году он жил в буддийском монастыре в Индии, где получил знание о будущем планеты.
«Я в 2012-м году жил в буддийском монастыре в Индии. И мне монах рассказывал все, что будет впереди с нашей планетой, людьми, Россией. Я тогда уже знал, что будет происходить плохого. И этот монах особо обратил внимание на 2026 год. Это очень интересный год для России будет особенно. Поскольку наша страна влияет на всю планету, то и для всех людей. Наконец-то наступит равновесие. Инь и Янь уравновесятся. И все будет хорошо. Даже в светлую сторону пойдут мысли человеческие», — рассказал ученый.
Таврический добавил, что монах особенно отметил важность 26 февраля 2026 года. В этот день, по его словам, должны произойти знаковые события. Сбудется ли это пророчество — узнаем через 1,5 месяца.
«26 февраля будут особые события. Недолго осталось», — сказал Таврический.
«Нострадамус» из Бразилии предрек раздробленность на Украине.
Бразильский ясновидящий и футуролог Атос Саломе, которого называют «живым Нострадамусом XXI века», заявил, что Украину в 2026 году ждет дробление.
«К марту 2026 года Украина будет раздроблена, а новые российские регионы будут признаны на международном уровне», — отметил он.
По словам Саломе, большую роль в этом процессе сыграет Китай. Он также добавил, что мир вступит в новую геополитическую эпоху, где баланс сил сместится в сторону Азии.
Футуролог также предрек становление «новой эры в искусственном интеллекте». По его словам, именно этот технологический скачок позволит ИИ «превзойти человеческий разум» и начать решать проблемы, которые сегодня кажутся неразрешимыми.
Однако эти изменения, предупредил Саломе, имеют и темную сторону. Усиление квантовых вычислений, по его словам, может привести к «кибер-войне между сверхдержавами», где ИИ станет новым оружием политического и экономического влияния.
Православные старцы о победе и воссоединении.
Особое внимание в предсказаниях на 2026 год занимает Россия, которой многие футурологи и православные старцы пророчат важную победу.
Заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов напомнил о пророчествах православных старцев. Так, почитаемый в былые годы на Украине подвижник Зосима (Сокур) предвидел боевые действия и победу РФ.
«Я лично знал почитаемого подвижника Зосиму Сокура. И отец Зосима прямо писал, что грядут боевые действия, конфликт. В результате победы России произойдет ее новое воссоединение с Украиной», — рассказал Фролов aif.ru.
Аналогичное предсказание озвучивал и старец Иона Одесский.
«Иона Одесский был уверен в победе России и присоединении к ней Новороссии и Малороссии. Он пророчествовал о боевых действиях на территории Новороссии и Малороссии, что это будет сразу после его смерти… Иона Одесский говорил мне, что это произойдет в середине 2020-х годов летом», — отметил эксперт.
О победе России говорил также недавно ушедший схиархимандрит Илий (Ноздрин). Он неоднократно подчеркивал, что РФ в рамках специальной военной операции ждет исключительно победа.
Ванга предрекла встречу с инопланетянами.
Интересное предсказание на 2026 год связывают и с известной провидицей Вангой (Вангелия Пандева Гуштерова). Слепая болгарская женщина при жизни сделала несколько важных предсказаний.
Про Россию, в частности, она говорила, что страну ожидают непростые времена, которые при этом откроют возможности для возрождения.
Прорицательница предсказывала, что Россия может столкнуться с серьезными экономическими трудностями, но при этом ее роль на мировой арене будет не ослабевать, а усиливаться.
Однако на 2026 год она сделала удивительное предсказание, связанное с инопланетными цивилизациями. По ее словам, в этот год «колоссальный инопланетный корабль войдет в атмосферу Земли».
Примечательно, что на стыке 2025 и 2026 года жители планеты с интересом наблюдали за объектом 3I/ATLAS, который стремительно приближался к Земле. Западные астрономы, в частности профессор Гарварда, астрофизик Ави Леб, приводили доказательства того, что этот объект является инопланетным кораблем.
Российский астроном Александр Киселев, однако, нашел всем найденным Лебом несостыковкам научное объяснение.
Сбудутся ли предсказания провидцев, старцев, монахов и футурологов — покажет время.