Выяснилось, сколько заработают Агутин и Варум на концерте 23 февраля

Леонид Агутин и Анжелика Варум, ранее высказывавшиеся против спецоперации, продолжают зарабатывать на российских слушателях. Очередное выступление артистов состоится 23 февраля в Тольятти. Концерт запланирован в формате стадионного шоу.
Стоимость билетов на мероприятие колеблется от 4 000 до 18 000 рублей. По информации издания «Абзац», доход семейного дуэта от одного этого выступления может достичь 9,5 млн рублей.
В 2022 году Агутин опубликовал в соцсетях пост с критикой спецоперации, однако позже удалил его. Несмотря на резонанс, певец остался в стране и продолжил концертную деятельность.
Анжелика Варум, наоборот, значительно сократила число публичных выступлений. В последние годы она в основном работает на частных мероприятиях, корпоративы с её участием стартуют от 4 млн рублей, если дата не праздничная.
Когда Варум появляется на большой сцене, то, как правило, только вместе с супругом. Исключением станет новогодняя ночь — певица выступит на сцене ресторана «Пушкинъ», заменив Ларису Долину.
Сейчас пара старается избегать политических тем. Однако летом этого года Агутин вновь затронул чувствительный вопрос — он назвал свою привязанность к Родине «безответной».
