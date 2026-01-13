Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днём российской печати

«Дорогие друзья! Своей ответственной работой вы создаете для россиян надежный щит от манипуляций, лжи и враждебных нарративов. Уверена, что и в дальнейшем современная медиаотрасль будет активно развиваться», — написала Матвиенко в Telegram-канале.