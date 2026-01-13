Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днём российской печати

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем российской печати. Дипломат отметила, что российские журналисты формируют для граждан страны надежный барьер против внешних манипуляций и дезинформации.
«Дорогие друзья! Своей ответственной работой вы создаете для россиян надежный щит от манипуляций, лжи и враждебных нарративов. Уверена, что и в дальнейшем современная медиаотрасль будет активно развиваться», — написала Матвиенко в Telegram-канале.
Председатель Совфеда также выразила уверена в развитии медиаотрасли. Это поможет укрепить информационный суверенитет, который стал ключевым фактором независимости в цифровую эпоху. Дипломат также подчеркнула, что защита интересов РФ на международном поле — одна из благородных задач.
Днем ранее российский президент Владимир Путин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником.