Жительница Зиминского района должна 816 тысяч за вызов санитарного вертолета

Суд обязал жительницу Зиминского района выплатить более 800 тысяч рублей. Эти деньги были потрачены на вызов санитарной авиации для спасения человека, которого она сама же и покалечила. Об этом КП-Иркутск сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Всё произошло во время ссоры, когда женщина, будучи пьяной, нанесла своему знакомому тяжёлые травмы. Чтобы спасти его жизнь, потребовалась срочная эвакуация в больницу. Для этого из Иркутска был поднят вертолёт Ми-8Т, который забрал пострадавшего в Зиме и доставил обратно в областной центр, — говорится в материалах дела.
За три часа полёта счёт составил 816 тысяч. Теперь суд постановил, что эту сумму обязана вернуть именно виновница происшествия — в пользу Иркутского центра медицины катастроф, который оплатил работу санитарной авиации.
