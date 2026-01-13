Ричмонд
Жительница Зиминского района должна 816 тысяч за вызов санитарного вертолета

Женщина, будучи пьяной, нанесла своему знакомому тяжёлые травмы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Суд обязал жительницу Зиминского района выплатить более 800 тысяч рублей. Эти деньги были потрачены на вызов санитарной авиации для спасения человека, которого она сама же и покалечила. Об этом КП-Иркутск сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Всё произошло во время ссоры, когда женщина, будучи пьяной, нанесла своему знакомому тяжёлые травмы. Чтобы спасти его жизнь, потребовалась срочная эвакуация в больницу. Для этого из Иркутска был поднят вертолёт Ми-8Т, который забрал пострадавшего в Зиме и доставил обратно в областной центр, — говорится в материалах дела.

За три часа полёта счёт составил 816 тысяч. Теперь суд постановил, что эту сумму обязана вернуть именно виновница происшествия — в пользу Иркутского центра медицины катастроф, который оплатил работу санитарной авиации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что дело о крушении вертолета в Забайкалье с гибелью человека направлено в суд.