Игорь Кобзев исполнил мечту юной ангарчанки о конной прогулке

Родители рассказали, что девочка неравнодушна к лошадям и хотела бы прокатиться верхом. Глава региона исполнил желание, пригласив семью в Большое Голоустное. Вместе с родителями, старшим братом и бабушкой Аня отправилась верхом на прогулку по реликтовой тополиной роще. По пути им рассказали про историю поселка, тополей, часовни Николая Чудотворца, которая находится на берегу Байкала.
Завершился маршрут в волшебном месте — возле дерева с силуэтом единорога, которое исполняет желания. Дети загадали их, приложив руки к стволу. «Мама Ани рассказала, что выбраться куда-то всей семьей получается не часто из-за плотных графиков. Отрадно, что “Елка желаний” объединила их и подарила такой прекрасный день в копилку совместных воспоминаний. Мечты должны сбываться, особенно в Новый год!», — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, Всероссийская акция «Елка желаний» проводится Движением Первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из семей участников специальной военной операции, а также детей, проживающих в приграничных регионах и пострадавших от обстрелов. По информации пресс-службы облправительства, этот раз «Елка желаний» проходит с 20 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Ранее Игорь Кобзев исполнил мечты Тимофея из Зимы, Глеба из Кировска Луганской Народной Республики и Владислава из Иркутска.