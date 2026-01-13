Игорь Кобзев исполнил мечту юной ангарчанки о конной прогулке

Напомним, Всероссийская акция «Елка желаний» проводится Движением Первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из семей участников специальной военной операции, а также детей, проживающих в приграничных регионах и пострадавших от обстрелов. По информации пресс-службы облправительства, этот раз «Елка желаний» проходит с 20 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Ранее Игорь Кобзев исполнил мечты Тимофея из Зимы, Глеба из Кировска Луганской Народной Республики и Владислава из Иркутска.