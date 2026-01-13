Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» и ЦСКА договорились о переходе Дмитрия Баринова

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продолжит карьеру в московском ЦСКА. Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе футболиста. Об этом во вторник, 13 января, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продолжит карьеру в московском ЦСКА. Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе футболиста. Об этом во вторник, 13 января, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

— Клубы достигли принципиальной договоренности, — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

По его словам, игрок сейчас проходит медицинское обследование для завершения сделки.

12 января испанский футбольный клуб (ФК) «Реал» отправил в отставку главного тренера Хаби Алонсо. На его место назначили Альваро Арбелоа. В клубе добавили, что соответствующее решение было принято по взаимному соглашению.

5 января испанский тренер Хуан Карседо возглавил московский футбольный клуб «Спартак». Карседо начнет работу с красно-белыми 8 января. Контракт с 52-летним тренером рассчитан до лета 2028 года.

Также 1 января Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси». Решение об отставке было принято после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги «Челси» одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.

В ноябре «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича, а до завершения первой части сезона обязанности наставника исполнял Вадим Романов.