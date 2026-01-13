«Локомотив» и ЦСКА договорились о переходе Дмитрия Баринова

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продолжит карьеру в московском ЦСКА. Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе футболиста. Об этом во вторник, 13 января, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
— Клубы достигли принципиальной договоренности, — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
По его словам, игрок сейчас проходит медицинское обследование для завершения сделки.
12 января испанский футбольный клуб (ФК) «Реал» отправил в отставку главного тренера Хаби Алонсо. На его место назначили Альваро Арбелоа. В клубе добавили, что соответствующее решение было принято по взаимному соглашению.
5 января испанский тренер Хуан Карседо возглавил московский футбольный клуб «Спартак». Карседо начнет работу с красно-белыми 8 января. Контракт с 52-летним тренером рассчитан до лета 2028 года.
Также 1 января Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси». Решение об отставке было принято после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги «Челси» одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.
В ноябре «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича, а до завершения первой части сезона обязанности наставника исполнял Вадим Романов.